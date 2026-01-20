Gabriella Castelli | Così Giancarlo Piretti inventò la sedia Plia

Giancarlo Piretti, noto designer bolognese, è scomparso recentemente. È famoso per aver ideato la sedia Plia, un’icona del design funzionale. La sua figura è stata ricordata anche nel contesto locale durante un consiglio comunale, insieme ad altre personalità della cultura. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sul contributo di Piretti al mondo del design e dell’arte.

Il celebre designer bolognese Giancarlo Piretti è mancato domenica scorsa (il rito funebre si terrà oggi alle 11,30 nella Basilica Sant’Antonio da Padova in via Jacopo della Lana 2) e ieri, durante il consiglio comunale, il consigliere Pd Marco Piazza ha ricordato sia il celebre designer sia l’attore Luciano Manzalini, scomparso la scorsa settimana. "Piretti – ha detto Piazza – ha sempre mantenuto un forte legame con Bologna, dove viveva e lavorava. Era anche appassionato della sua tradizione, lo posso testimoniare: lo conobbi personalmente a uno spettacolo dialettale nell’estate del 2022 che avevo organizzato, lui dichiarò la sua passione per la città". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

