È venuto a mancare Giancarlo Piretti, il designer italiano noto per aver creato la sedia pieghevole Plia e il tavolo Platone. La sua produzione, caratterizzata da innovazione e funzionalità, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del design. La sua opera continua a essere riconosciuta per l’equilibrio tra estetica e praticità, contribuendo allo sviluppo di soluzioni d’arredo pratiche e durature.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Dalla sua mente visionaria sono nati oggetti di design iconici, come la sedia pieghevole Plia o il tavolo Platone. Bologna dice addio a Giancalo Pirett i, uno dei figli di questa terra che hanno saputo unire l’artigianalità al genio artistico, scomparso a 86 anni. Nato sotto le Torri nel 1940, Piretti frequenta l'Istituto Statale d'Arte, conseguendo il titolo di insegnante di Disegno. Nel 1960 approda all'Accademia di Belle Arti di Bologna, per poi insegnare Interior Design all'Istituto Statale d'Arte per sette anni. E’ in questo periodo che Piretti inizia a lavorare anche come designer d'interni all'Anonima Castelli: un sodalizio che durerà dodici anni, con la progettazione di linee di mobili per casa, ufficio e collettività, per le quali Piretti ha depositato numerosi brevetti d'invenzione industriali e meccanici e modelli ornamentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giancarlo Piretti, il designer che inventò la sedia pieghevole Plia

Leggi anche: Addio a Paolo Bontempi, è morto a 93 anni l'imprenditore che inventò la tastiera musicale per bambini

Addio a Antony Price, il designer che vestì il mondo del rock (e la regina Camilla)

Se ne va Antony Price, il visionario che ha rivoluzionato lo stile del rock e della musica internazionale. Le sue creazioni hanno vestito icone come Duran Duran, David Bowie e i Rolling Stones, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda e dello spettacolo. Un artista che ha saputo combinare eleganza e audacia, contribuendo a definire un’epoca.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Addio a Giancarlo Piretti, il papà bolognese della Plia x.com

Lutto nel mondo del calcio addio a Giancarlo Tacchi: vestì la maglia del Foggia negli anni '80 - facebook.com facebook