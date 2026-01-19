È scomparso Giancarlo Piretti, noto per aver ideato la sedia Plia, un'icona del design italiano. La sua creazione, caratterizzata da funzionalità e estetica, ha trovato spazio in molte case e uffici. La sua opera ha contribuito a innovare l’arredamento, combinando praticità e stile. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel campo del design industriale italiano.

È morto Giancarlo Piretti, l’inventore della sedia Plia, la celebre sedia pieghevole in acciaio e plastica trasparente che ha rivoluzionato il design italiano. Piretti si è spento domenica nella sua Bologna, all’età di 85 anni.Personalità che nella carriera ha saputo unire arte e design, Piretti.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Addio a Giancarlo Piretti, il designer che inventò la sedia pieghevole Plia

È venuto a mancare Giancarlo Piretti, il designer italiano noto per aver creato la sedia pieghevole Plia e il tavolo Platone. La sua produzione, caratterizzata da innovazione e funzionalità, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo del design. La sua opera continua a essere riconosciuta per l’equilibrio tra estetica e praticità, contribuendo allo sviluppo di soluzioni d’arredo pratiche e durature.

Addio a Piretti, il designer che ideò la sedia pieghevole esposta al Moma

Se ne va Piretti, il designer che ha creato la celebre sedia pieghevole Plia, esposta al MoMA. La sua capacità innovativa ha dato vita a oggetti di design riconoscibili e funzionali, contribuendo in modo duraturo al panorama del design italiano. La sedia Plia resta un simbolo di ingegneria e stile, testimonianza del suo talento e della sua influenza nel settore.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Morto Giancarlo Piretti: dalla sedia 'Plia' ai tavoli, le opere più famose che arredano case e uffici | FOTO - È morto Giancarlo Piretti, l’inventore della sedia Plia, la celebre sedia pieghevole in acciaio e plastica trasparente che ha rivoluzionato il design italiano. bolognatoday.it