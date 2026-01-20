Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè, è il protagonista del secondo episodio di Boss in Incognito 2026, in onda ogni martedì sera. In questa puntata, Elettra Lamborghini si sposta in Emilia-Romagna per scoprire il volto nascosto del manager e conoscere meglio la realtà aziendale di Macè.

Per il secondo appuntamento del 2026 di Boss in Incognito, in onda da questa settimana ogni martedì sera, Elettra Lamborghini si sposta in Emilia-Romagna, dove ad accoglierla c'è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè. Boss in Incognito 11: chi è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè. Azienda che fa parte della holding Pivetti, Macè ha sede a Terre del Reno (FE) e da venticinque anni trasforma la frutta fresca attraverso tecnologie avanzate e sostenibili. Succhi freschi, insalate di frutta, pesti e salse a base di legumi sono solo alcuni dei prodotti lavorati da Macè, che processa giornalmente 13 tonnellate di prodotto, conta 70 dipendenti e ha un volume d'affari pari a 20 milioni di euro annui.

© Davidemaggio.it - Gabriele Sabattini di Macè è il secondo ‘Boss in Incognito’ del 2026

Chi è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè a Boss in incognitoGabriele Sabattini è il direttore amministrativo di Macè, azienda di Ferrara specializzata in frutta e salse.

