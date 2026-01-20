Chi è Gabriele Sabattini direttore amministrativo di Macè a Boss in incognito

Gabriele Sabattini è il direttore amministrativo di Macè, azienda di Ferrara specializzata in frutta e salse. Nella puntata di questa sera di “Boss in Incognito” su Rai 2, sarà protagonista di un episodio che metterà in evidenza il suo ruolo e il suo modo di gestire l’azienda.

Da questa settimana Boss in incognito cambia collocazione e si sposta stabilmente al martedì sera: l'appuntamento è stasera, 20 gennaio, alle 21.20 su Rai 2, con la conduzione di Elettra Lamborghini. Al centro della puntata c'è Gabriele Sabattini, direttore amministrativo di Macè, azienda ferrarese di frutta e salse.

