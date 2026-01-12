Agata Fiasconaro di Fiasconaro Srl è la prima ‘Boss in Incognito’ del 2026

Agata Fiasconaro di Fiasconaro S.r.l. è la prima ‘Boss in Incognito’ del 2026. Dopo il successo della prima stagione, Rai 2 ripropone il format con nuove puntate, in cui Elettra Lamborghini esplora il mondo del business e scopre le storie di imprenditori e manager italiani. La trasmissione offre uno sguardo autentico e rispettoso sulle realtà aziendali, mantenendo un tono sobrio e informativo.

Elettra Lamborghini va a caccia di nuovi Boss in Incognito. Dopo il primo ciclo di puntate trasmesse lo scorso autunno, tornano il docureality di Rai 2 con altri quattro appuntamenti. L'undicesima edizione riparte dunque da Castelbuono, in provincia di Palermo, dove ha sede la Fiasconaro S.r.l.. Ad attendere la conduttrice, per lavorare in incognito con i suoi dipendenti, c'è Agata Fiasconaro, Brand Manager dell'azienda. Boss in Incognito 11: chi è Agata Fiasconaro, Brand Manager di Fiasconaro S.r.l.. Azienda familiare che affonda le radici nella tradizione della pasticcieria siciliana, la Fiasconaro S.

Fiasconaro, simbolo dell’alta pasticceria italiana nel mondo, è protagonista della prima puntata del secondo ciclo dell’undicesima edizione di “Boss in incognito”, in onda lunedì 12 gennaio su Rai 2 alle 21:20. Al centro del racconto vi è Agata Fiasconaro, Bran - facebook.com facebook

