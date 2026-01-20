Gabriel Jesus | Sarà tosta contro una delle migliori in Europa Io all’Inter? Ci sono…

Gabriel Jesus, alla vigilia di Inter-Arsenal, ha affrontato la sfida di Champions League in conferenza stampa. L’attaccante brasiliano ha sottolineato la difficoltà dell’incontro contro una delle migliori squadre europee, evidenziando l’importanza di prepararsi al meglio. Con un atteggiamento sobrio, Jesus ha espresso la propria determinazione e rispetto per l’avversario, restando concentrato sulla partita che si terrà a San Siro.

Gabriel Jesus. Alla vigilia di Inter-Arsenal, Gabriel Jesus ha presentato in conferenza stampa la grande sfida di Champions League in programma a San Siro. L’attaccante brasiliano ha mostrato fiducia e serenità, partendo dalle sensazioni personali dopo un periodo complicato: “ Sono felice e ringrazio Dio tutti i giorni per essere tornato sano. Mi sento bene e pronto per dare una mano alla squadra “, ha spiegato, sottolineando quanto sia importante per lui poter tornare protagonista ad alti livelli. Jesus ha poi allargato il discorso al momento dell’ Arsenal, evidenziando l’ambizione del gruppo: “ Stiamo costruendo qualcosa di importante.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Inter Arsenal, parla Gabriel Jesus in conferenza: «Affrontiamo una delle squadre migliori d’Europa»Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, ha commentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro l’Inter.

