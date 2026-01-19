Inter Arsenal parla Gabriel Jesus in conferenza | Affrontiamo una delle squadre migliori d’Europa

Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, ha commentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro l’Inter. Il giocatore ha sottolineato l’importanza di affrontare una delle squadre più competitive d’Europa, sottolineando il rispetto e la concentrazione necessari per questa importante partita. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, in un contesto di alta competitività e grande attenzione internazionale.

Inter News 24 Inter Arsenal, Gabriel Jesus parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro i nerazzurri. Alla vigilia della super sfida di Champions League contro l'Inter, l'attaccante dell' Arsenal Gabriel Jesus è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il momento dei "Gunners". Il brasiliano ha mostrato grande entusiasmo per il suo ritorno in campo dopo i problemi fisici, sottolineando la crescita collettiva del gruppo guidato da Mikel Arteta. « Sono felice e ringrazio Dio tutti i giorni per essere tornato sano. Credo che stiamo costruendo qualcosa di importante », ha esordito la punta, pronta a dare il suo contributo nel suggestivo scenario di San Siro.

