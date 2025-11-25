Rubano 1.300 euro di prodotti al supermercato coppia in manette

La polizia ha arrestato un 46enne di origini senegalesi, irregolare, e una donna del posto di 36 anni, entrambi senza dimora, per tentato furto aggravato in concorso. Intorno alle 11 di lunedì 24 novembre gli agenti del commissariato Sestri si sono recati in un supermercato di via di Francia per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

