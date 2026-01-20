La morte di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio all'età di 89 anni, ha sollevato dubbi sulla gestione sanitaria. Il cantante, noto per

La morte di Tony Dallara, avvenuta il 16 gennaio scorso, si tinge di giallo. Il cantante di " Romantica " è morto all'età di 89 anni a seguito di un problema respiratorio ma la famiglia denuncia gravi mancanze nell'assistenza ospedaliera. Ospite di Storie Italiane, la trasmissione mattutina condotta da Eleonora Daniele, la figlia dell'artista, Lisa Lardera, ha raccontato le ultime settimane di vita di Tony. Il declino dell'artista sarebbe avvenuto rapidamente a seguito di complicanze dovute a un incidente domestico: " Si era rotto il femore, si era operato, ma era in ripresa. Poi è entrato in una struttura per fare riabilitazione e lì ha preso un virus polmonare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'incidente in casa, il virus e la denuncia della figlia: è giallo sulla morte di Tony Dallara

Tony Dallara morto per un virus respiratorio dopo l'operazione al femore, denuncia della figlia: "Valuteremo"La figlia di Tony Dallara ha annunciato che il cantante è deceduto a causa di un virus respiratorio, dopo un’operazione al femore che si era svolta senza complicazioni.

Tony Dallara morto dopo un virus in ospedale, la figlia: “Assistenza non ottimale durante le feste”La famiglia di Tony Dallara ha espresso preoccupazioni riguardo alla gestione della sua degenza ospedaliera, avvenuta durante le festività, dopo la sua morte venerdì 16 gennaio all’età di 89 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

«Poteva essere una tragedia, io e mia moglie non eravamo in casa altrimenti saremmo rimasti coinvolti. Il crollo del muro ha spaventato mia cugina» VIDEO - «Se io e mia moglie fossimo stati in casa, sarebbe successa una tragedia». ilgazzettino.it