Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Tony Dallara, noto come uno degli ultimi “urlatori” della canzone italiana. Dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute, l’artista si è spento ieri, 16 gennaio 2026, all’età di 89 anni. La sua voce ha lasciato un’impronta duratura nel panorama musicale, contribuendo a definire un’epoca della musica italiana.

Ieri, 16 gennaio 2026, Tony Dallara, al secolo Antonio Lardera. Aveva 89 anni. Con la sua scomparsa si chiude simbolicamente l’epoca degli “urlatori”, quella stagione musicale tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta che rivoluzionò il modo di cantare in Italia, introducendo un’interpretazione più fisica, istintiva e moderna. Negli ultimi anni le condizioni di salute del cantante si erano progressivamente aggravate. Nel 2024 Dallara aveva affrontato un lungo ricovero ospedaliero e un periodo di coma, che aveva destato forte preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. Nonostante una parziale ripresa e alcune sporadiche apparizioni pubbliche, il suo stato restava fragile. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Addio a Tony Dallara, morto a 89 anni: le cause della scomparsa dell’ultimo degli “urlatori”

