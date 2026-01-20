Funerali di Valentino Garavani | quando si terranno e dove sarà l’ultimo saluto a Roma

Valentino Garavani, icona della moda italiana, è deceduto il 19 gennaio all’età di 93 anni. I funerali si terranno a Roma, dove sarà possibile rendere l’ultimo saluto al grande stilista. L’evento rappresenta un momento di commozione e di riconoscimento per il suo contributo all’arte e alla cultura del settore moda. Maggiori dettagli sulla data e il luogo saranno comunicati prossimamente.

L'intero mondo della moda italiana piange un grandissimo personaggio come Valentino Garavani, scomparso ieri 19 gennaio all'età di 93 anni. Il "re del rosso" e dell'haute couture si è spento a Roma, nella sua residenza sull'Appia Antica, lasciando un vuoto enorme nel fashion system e nel cuore della Capitale. Ecco quando si potrà dare un ultimo omaggio e un saluto a Valentino: scopri date e luoghi di camera ardente e funerali. La morte di Valentino, l'omaggio della sua Roma: le date e gli orari di funerali e camera ardente. Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'ultimo imperatore. I funerali venerdì 23 gennaio a Roma. Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all'età di 93 anni. Valentino Garavani morto a Roma a 93 anni: camera ardente in Piazza Mignanelli, funerali a Santa Maria degli Angeli - 22 gennaio in Piazza Mignanelli, funerali 23 gennaio a Santa Maria degli Angeli

#Valentino "Capace di guardare oltre le convenzioni", ha scritto il Presidente Mattarella. "Persa una leggenda", per la premier Meloni. A Roma, domani e giovedì la camera ardente; venerdì i funerali. Nel video l'ironia dello stilista, nel 2008, a 'Che tempo che x.com

Addio a Valentino. Si è spento oggi, nella sua casa di Roma, Valentino Garavani. Lo stilista aveva 93 anni. Ne dà notizia la Fondazione creata con il compagno di una vita, Giancarlo Giammetti. I funerali si svolgeranno venerdì 23 gennaio, a Roma, n - facebook.com facebook

