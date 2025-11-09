Addio a Beppe Vessicchio | quando e dove si terranno i funerali La decisione della famiglia

Se ne è andato a 69 anni Beppe Vessicchio, il maestro più amato della tv e della nostra musica italiana. Figura gentile, sguardo ironico, una bacchetta capace di diventare simbolo pop: sul podio ha fatto incontrare rigore e leggerezza, portando l’orchestra nelle case di tutti. Per generazioni è stato molto più di un direttore d’orchestra: un volto familiare, capace di educare all’ascolto senza mai alzare la voce. Il suo nome resta intrecciato al Festival di Sanremo, dove per decenni ha accompagnato interpreti e canzoni entrate nella memoria collettiva. Quando non c’era, mancava un ingrediente. Eleganza dei gesti, arrangiamenti cuciti su misura, misura e sensibilità: così Vessicchio ha attraversato stili e decenni, diventando punto di riferimento per pubblico e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it