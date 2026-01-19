Valentino Garavani morto aveva 93 anni | addio all' ultimo imperatore I funerali venerdì 23 gennaio a Roma

Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all'età di 93 anni. La notizia è stata comunicata oggi, e i funerali si terranno venerdì 23 gennaio a Roma. Garavani ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, e il suo contributo rimarrà nel tempo.

Valentino Garavani è morto. Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, comunica la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente e i funerali La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. L'imperatore della moda Valentino Garavani nasce l'11 maggio 1932 a Voghera, ma sarà la città di Roma a suggellare il suo successo: dopo un breve trasferimento a Parigi, dove lavora, tra gli altri, da Guy Laroche, torna in Italia e inizia a collaborare con l'atelier di Vincenzo Ferdinandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

