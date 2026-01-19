Valentino Garavani morto aveva 93 anni | addio all' ultimo imperatore I funerali venerdì 23 gennaio a Roma
Valentino Garavani, celebre stilista italiano, è deceduto all'età di 93 anni. La notizia è stata comunicata oggi, e i funerali si terranno venerdì 23 gennaio a Roma. Garavani ha lasciato un'impronta significativa nel mondo della moda, distinguendosi per eleganza e raffinatezza. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il settore, e il suo contributo rimarrà nel tempo.
Valentino Garavani è morto. Il grande stilista si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, comunica la fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente e i funerali La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma. L'imperatore della moda Valentino Garavani nasce l'11 maggio 1932 a Voghera, ma sarà la città di Roma a suggellare il suo successo: dopo un breve trasferimento a Parigi, dove lavora, tra gli altri, da Guy Laroche, torna in Italia e inizia a collaborare con l'atelier di Vincenzo Ferdinandi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Valentino Garavani morto, aveva 93 anni: addio all'imperatore della moda. I funerali venerdì 23 gennaio a RomaValentino Garavani, celebre stilista italiano, è scomparso all’età di 93 anni.
Addio a Valentino Garavani, morto a 93 anni lo stilista e “ultimo imperatore della moda”, camera ardente il 21 e 22 gennaio a Roma a spazio PM23Valentino Garavani, rinomato stilista e figura di spicco nel mondo della moda, è deceduto all'età di 93 anni.
È morto Valentino Garavani, lo stilista aveva 93 anni. L’annuncio: “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, venerdì i funerali” - Lo stilista si è spento nella sua residenza romana circondato dall'affetto dei suoi cari. ilfattoquotidiano.it
Lutto nel mondo della #moda. Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino - facebook.com facebook
Se n'è andato anche #Valentino Garavani. Formatosi alla prestigiosa École de La Chambre Syndacale, dopo la gavetta con Guy Laroche nel 1957 fondò, con altri soci, la sua casa di moda, caratterizzata dal colore rosso. Con l'Associazione L.I.F.E sosteneva l x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.