Un’improvvisa fuga di monossido di carbonio dalla caldaia ha messo in pericolo una madre di 33 anni e la sua bambina di 11. Grazie a una tempestiva chiamata al 112, sono state soccorse e trasportate in sicurezza. Attualmente, entrambe sono sotto osservazione presso l’ospedale Niguarda, dove si trovano in camera iperbarica. Questo episodio evidenzia l’importanza di controlli regolari e interventi tempestivi in caso di sospette emissioni di monossido

Un malore nel cuore della notte e la provvidenziale chiamata al 112, è monossido: a Niguarda in camera iperbarica mamma 33 enne e la sua bambina di 11. È successo a Carugate, in un condominio di via Garibaldi, nella notte fra domenica e lunedì. Mamma e piccola, subito soccorse e affidate al reparto specializzato dell’ospedale, sarebbero in discrete condizioni. Sul posto, per i soccorsi prima e poi per le operazioni di rilievo, i soccorritori del 118, i vigili del fuoco di Gorgonzola con personale del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), carabinieri di Pioltello, Ats, tecnici e personale dell’azienda distributrice di gas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fuga di monossido dalla caldaia. Mamma e figlia salve per miracolo

Il monossido satura l’abitazione. Mamma e figlia salve per miracoloUn grave episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una mamma e sua figlia a Vigevano.

Auto si ribalta in autostrada: mamma e bimbe salve per miracoloUn incidente automobilistico si è verificato in autostrada, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fuga di monossido dalla caldaia. Mamma e figlia salve per miracolo - Un malore nel cuore della notte e la provvidenziale chiamata al 112, è monossido: a Niguarda in camera iperbarica mamma 33 enne e la sua bambina di 11. ilgiorno.it