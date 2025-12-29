Un grave episodio di intossicazione da monossido di carbonio ha coinvolto una mamma e sua figlia a Vigevano. Fortunatamente, sono state trovate vive e sono state soccorse in tempo. La situazione ha evidenziato i rischi legati alla presenza di questa sostanza in ambienti domestici, sottolineando l’importanza di sistemi di rilevamento e di precauzioni adeguate per la sicurezza delle famiglie.

VIGEVANO (Pavia) Se si fossero addormentate e nessuno fosse più entrato in casa fino al mattino, con tutta probabilità non si sarebbero più risvegliate. La tragedia è stata invece evitata, grazie al rientro a casa dell’uomo, che ha trovato la moglie e la figlia intontite, lanciando subito l’allarme al 112, verso mezzanotte e mezza, nella notte tra sabato e ieri. Le due donne, di 50 e 20 anni, sono poi risultate intossicate da monossido di carbonio. Il gas killer aveva già saturato l’abitazione, in via Benedetto Croce a Vigevano, ma il provvidenziale arrivo del marito e padre ha scongiurato il peggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il monossido satura l'abitazione. Mamma e figlia salve per miracolo

