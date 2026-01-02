Auto si ribalta in autostrada | mamma e bimbe salve per miracolo

Un incidente automobilistico si è verificato in autostrada, coinvolgendo un’auto che si è ribaltata. Fortunatamente, mamma e le sue bimbe sono uscite illese. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti i coinvolti. Di seguito, i dettagli sull’accaduto e gli interventi effettuati nel territorio provinciale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nella giornata odierna, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto in diversi incidenti stradali sul territorio provinciale. Il primo intervento si è registrato intorno alle ore 09:00 a Pratola Serra, in via Nazionale delle Puglie, a seguito di segnalazione dei Carabinieri. Per cause in corso di accertamento, una vettura si è ribaltata con a bordo una donna che aveva perso il controllo del mezzo. La conducente, rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dal personale dei Vigili del Fuoco e affidata alle cure del personale sanitario. Un secondo intervento è avvenuto intorno alle ore 12:00 sull’autostrada A16, direzione Bari, al km 55, su richiesta del 118. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Auto si ribalta in autostrada: mamma e bimbe salve per miracolo Leggi anche: Carambola sulla Statale: utilitaria si ribalta e centra un’auto con a bordo due bimbe Leggi anche: Il monossido satura l’abitazione. Mamma e figlia salve per miracolo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Incidente sulla Cassia nord a Montefiascone, tre feriti: come stanno donna incinta e bambino; Incidente tra due auto, un veicolo si ribalta dopo l'impatto e il conducente rimane incastrato tra le lamiere: 2 feriti; La normalità di Jannik Sinner: il campione alla guida della Fiat Panda; Incidente sull’A1: quattro auto coinvolte, una si ribalta. 20 km di coda. Paura in Calabria: auto si ribalta in autostrada - ?Traffico in tilt e soccorsi in arrivo dopo il violento impatto all'altezza dello svincolo; passeggeri sotto shock in attesa dei sanitari ... zoom24.it

Auto ribaltata sull’Autostrada del Sole, due feriti - Monte San Savino (Arezzo), 18 ottobre 2025 – Brutto incidente stradale sull’Autostrada del Sole nei pressi di Monte San Savino, sulla carreggiata in direzione nord. lanazione.it

Auto si ribalta in A8 all’alba: illesi i quattro occupanti, traffico in tilt verso Milano - L’incidente è avvenuto tra Castellanza e Origgio Ovest poco dopo le 6 di sabato 27 dicembre. laprovinciadivarese.it

Silvaplana, auto si ribalta nella notte di Capodanno: famiglia in fuga, la polizia cerca testimoni #incidentestradale #Grigioni #silvaplana x.com

Auto si ribalta in una via stretta in zona Marzonetti per cause che ancora non sono state determinate con certezza. Nessuna conseguenza grave per il conducente - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.