Fuga di gas a Torino Rebaudengo | strada chiusa evacuato un palazzo

Via Poggio a Torino è chiusa al traffico nella mattinata di oggi, giovedì 4 dicembre 2025, a causa di una fuga di gas in strada all'altezza del civico 10. I vigili del fuoco, sul posto con diverse squadre, hanno anche fatto evacuare l'intero edificio, a scopo precauzionale. Sono in corso le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Fuga di gas a Torino Rebaudengo: strada chiusa, evacuato un palazzo

Leggi anche questi approfondimenti

Rapina in banca in corso Traiano a Torino: uomo in fuga - facebook.com Vai su Facebook

"Michele Torino" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Fuga di gas in via Poggio, evacuato un intero palazzo: vigili del fuoco a lavoro - Stamattina in via Poggio, a Torino, si è verificata una fuga di gas che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco. giornalelavoce.it scrive

"Un boato e un rumore di detriti": costretti alla fuga i residenti vicini all'alloggio esploso - Dal quinto piano dello stesso palazzo, due anni fa, era precipitata una bambina di 4 anni. Da lastampa.it

Torino, esplosione in una palazzina a Rivarolo Canavese: feriti marito e moglie, la donna è grave. Ipotesi fuga di gas - 30 di venerdì 7 novembre ha sventrato un appartamento al secondo piano di una palazzina di quattro a Rivarolo Canadese, Torino. Da ilmessaggero.it