Fuga di gas in via Piacenza zona di Staglieno chiusa al traffico Cimitero evacuato

Questa mattina, in via Piacenza nella zona di Staglieno, si è verificata una fuga di gas che ha comportato la chiusura temporanea al traffico e l’evacuazione di parte del cimitero. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori. La situazione è sotto controllo e si attendono aggiornamenti.

Disagi si registrano questa mattina in via Piacenza in Val Bisagno nella zona del cimitero di Staglieno per una fuga di gas: zona chiusa al traffico, parte del cimitero evacuato. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Fuga di gas in via Piacenza, zona di Staglieno chiusa al traffico. Cimitero evacuato Leggi anche: Fuga di gas a Torino Rebaudengo: strada chiusa, evacuato un palazzo Leggi anche: Firenze: fuga di gas in via Masaccio, strada chiusa. Caos traffico Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Fuga di gas in via Quarto, guasto risolto: torna l'energia elettrica dopo 15 ore; Fuga di gas in via Empedocle, evacuate alcune abitazioni nella notte; Bari, fuga di gas in via Quarto: residenti senza luce e metano; Pallavolo CoppaItaliaM – Piacenza stacca il pass per Bologna: la Gas Sales supera Modena. Tranciata condotta del gas l’allarme in via Piacenza - Paura per una grossa fuga di gas in via Piacenza in corrispondenza del cantiere di Pavia Acque per il rifacimento della rete idrica. laprovinciapavese.gelocal.it Bari, fuga di gas in un palazzo di via Quarto. I residenti: «Una situazione segnalata da mesi» VIDEO - In corso le ultime operazioni: una tubazione di bassa pressione è stata riparata dai tecnici questa mattina all'alba ... lagazzettadelmezzogiorno.it

https://www.ilpiacenza.it/cronaca/scappa-dopo-l-incidente-stradale-non-ha-la-patente-18enne-denunciato-casi-di-fuga-in-aumento.html Piacenza -> in fuga dopo incidente, non aveva pa patente - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.