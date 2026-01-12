Tragedia sul lavoro all’ex Ilva di Taranto | operaio muore dopo una caduta dal quinto piano

Un tragico incidente si è verificato oggi presso lo stabilimento ex Ilva di Taranto, dove un operaio ha perso la vita dopo una caduta dal quinto piano. L’incidente evidenzia ancora una volta le criticità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e invita a riflettere sull’importanza di adottare misure preventive adeguate. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti, che stanno conducendo le verifiche del caso.

L'incidente nello stabilimento siderurgico. Una nuova drammatica morte sul lavoro si è verificata oggi nello stabilimento dell'ex Ilva di Taranto. Un operaio ha perso la vita dopo essere precipitato dal quinto piano di un impianto. La vittima è Claudio Salamida, 47 anni, originario di Alberobello (Bari) e dipendente di Acciaierie d'Italia. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava svolgendo controlli tecnici su alcune valvole quando è avvenuto l'incidente. I colleghi e il personale del 118 sono intervenuti immediatamente, ma per lui non c'è stato nulla da fare: l'operaio sarebbe morto sul colpo.

