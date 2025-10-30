Halloween su Lama Mocogno cala la Notte Nera

Alla sua 15esima edizione, La Notte Nera vi aspetta a Lama Mocogno più spaventosa e divertente che mai. Quest’anno il filo conduttore sarà il gioco, inteso nel suo aspetto più dark, horror e inquietante.Tantissime attrazioni e giochi per tutti, a partire dai bambini che potranno addentrarsi nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

