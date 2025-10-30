Halloween su Lama Mocogno cala la Notte Nera

Alla sua 15esima edizione, La Notte Nera vi aspetta a Lama Mocogno più spaventosa e divertente che mai. Quest’anno il filo conduttore sarà il gioco, inteso nel suo aspetto più dark, horror e inquietante.Tantissime attrazioni e giochi per tutti, a partire dai bambini che potranno addentrarsi nella. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

#PLinforma #LamaMocogno #viabilità per consentire lo svolgimento della #NotteNera di Halloween, dalle ore 12:00 di venerdì #31ottobre alle ore 03:00 di sabato #1novembre, non sarà possibile sostare e circolare nelle vie del centro e lungo la Via Giardin - facebook.com Vai su Facebook

Halloween, torna la “Notte Nera” a Lama Mocogno: le attrazioni e il programma - Torna immancabile a Lama Mocogno, come ogni 31 ottobre che si rispetti, l’appuntamento con la Notte Nera, la grande festa di Halloween per le strade del paese che ha sempre attirato migliaia di ... Segnala msn.com

Divertimento da paura a Lama: in migliaia per la “Notte Nera” - Ha fatto il pienone l’appuntamento di Halloween di Lama Mocogno: in migliaia giovedì sera hanno invaso le strade del paese per la “Notte Nera”, che si è confermata il principale evento a ... Secondo msn.com