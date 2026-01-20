Forum di Quartiere ecco i nuovi presidenti | completato il percorso partecipativo

Oggi, nella Sala del Consiglio comunale, sono stati ufficialmente presentati i dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere, concluso così il percorso partecipativo avviato. L’evento ha segnato un momento importante nel coinvolgimento della comunità nelle decisioni locali, promuovendo una maggiore partecipazione civica e rappresentanza territoriale.

La Sala del Consiglio comunale ha fatto da cornice, questo pomeriggio, alla presentazione ufficiale dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini, hanno illustrato il nuovo volto della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Forum di Quartiere, ecco i nuovi presidenti: completato il percorso partecipativoOggi, nella Sala del Consiglio comunale, è stata ufficialmente presentata la nomina dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere, segnando la conclusione di un percorso partecipativo volto a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. Con la nomina di presidenti e vice si insediano i nuovi consigli di quartiere: "Presidio di democrazia"A partire dalla prossima settimana, i dodici consigli di quartiere si insedieranno ufficialmente, segnando l’avvio delle nuove rappresentanze locali. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Forum di Quartiere, ecco i nuovi presidenti: completato il percorso partecipativo; Forum di Quartiere, ecco i nuovi presidenti: completato il percorso partecipativo; Rimini, forum deliberativi dei Quartieri, ecco i dodici presidenti; La Cisl Scuola Emilia Romagna ha vinto il ricorso contro il depennamento delle graduatorie del concorso ordinario 2020. Forum deliberativi di quartiere di Rimini, ecco i 12 presidentiDa maggio a ottobre 2026 il percorso prosegue quartiere dopo quartiere, con l’insediamento progressivo dei Forum e le assemblee di elezione dei rispettivi presidenti. Le convocazioni si susseguono ... altarimini.it Rimini, forum deliberativi dei Quartieri, ecco i dodici presidentiIl percorso che ha condotto all’attuale assetto prende avvio tra il 2022 e il 2024, periodo nel quale l’amministrazione comunale ha sviluppato un lavoro ... chiamamicitta.it : completato il percorso partecipativo. Ecco i nuovi presidenti. Più di mille gli iscritti. Per approfondire qui comune.rimini.it/novita/notizie… #rimini #comunerimini #forumdiquartiere #cittadini #PartecipazioneCivica x.com : completato il percorso partecipativo. Ecco i nuovi presidenti. Più di mille gli iscritti. Completato il percorso dei Forum di Quartiere, presentati ufficialmente il 20 marzo 2025 al Teatro degli Atti. Oggi in Sala del Consiglio la presenta facebook

