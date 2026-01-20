Forum di Quartiere ecco i nuovi presidenti | completato il percorso partecipativo

Oggi, nella Sala del Consiglio comunale, è stata ufficialmente presentata la nomina dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere, segnando la conclusione di un percorso partecipativo volto a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, testimonianza dell’impegno dell’amministrazione a favorire la partecipazione civica e il dialogo tra istituzioni e comunità.

Con la nomina di presidenti e vice si insediano i nuovi consigli di quartiere: "Presidio di democrazia"A partire dalla prossima settimana, i dodici consigli di quartiere si insedieranno ufficialmente, segnando l’avvio delle nuove rappresentanze locali.

Ecco i nuovi consiglieri di Quartiere e i nuovi invitati permanentiA Modena, il nuovo consiglio di quartiere si arricchisce di volti rappresentativi di diverse forze politiche, con Stefano Marzocchi, Manuela Spaggiari, Ludovico Bisi e altri ancora.

