Forum di Quartiere ecco i nuovi presidenti | completato il percorso partecipativo

Oggi, nella Sala del Consiglio comunale, è stata ufficialmente presentata la nomina dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere, segnando la conclusione di un percorso partecipativo volto a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni locali. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e condivisione, testimonianza dell’impegno dell’amministrazione a favorire la partecipazione civica e il dialogo tra istituzioni e comunità.

La Sala del Consiglio comunale ha fatto da cornice, questo pomeriggio, alla presentazione ufficiale dei dodici presidenti dei Forum deliberativi di Quartiere. Il Sindaco Jamil Sadegholvaad e la Vicesindaca con delega alla partecipazione, Chiara Bellini, hanno illustrato il nuovo volto della.

