Terremoto nel Reggino sospesa la circolazione ferroviaria tra Roccella e Melito

A seguito di una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio, la circolazione ferroviaria tra Roccella e Melito nel Reggino è stata temporaneamente sospesa. Le autorità stanno effettuando verifiche per garantire la sicurezza della rete ferroviaria e ripristinare il servizio il prima possibile. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti ufficiali prima di pianificare i propri spostamenti nella zona.

Una scossa di terremoto con epicentro nel Mar Ionio ha fatto scattare le verifiche di sicurezza sulla rete ferroviaria in Calabria. “Dalle ore 06:00 sulla linea Catanzaro-Melito, la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Persona investita dal treno: circolazione ferroviaria sospesa tra Desenzano e Lonato del Garda Leggi anche: Cavi elettrici caduti sui binari nel foggiano: circolazione ferroviaria sospesa nel pomeriggio Elenco dei treni gravati da ritardi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Terremoto nel Reggino, scossa di magnitudo 5.1 · ilreggino.it; Forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: circolazione treni sospesa, scuole chiuse a Melito, Bova e San Lorenzo ·; Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo di 5.1. Epicentro al largo della costa ionica; Il terremoto magnitudo 5.1 di oggi al Sud ha avuto un risentimento sismico del 6° grado Mercalli in Calabria | DATI INGV. Terremoto al largo della costa jonica reggina, circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito - Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scoss ... giornaledicalabria.it Treni, verifiche sullo stato della linea dopo il sisma. Circolazione sospesa tra Roccella e Melito - "Provvedimento in via precauzionale" si legge sul sito di Rete Ferroviaria Italiana " per consentire l'intervento dei tecnici di Rfi per i necessari controlli. rainews.it

Terremoto, circolazione ferroviaria sospesa tra Roccella e Melito - Melito la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Roccella e Melito per consentire la verifica dello stato della linea a seguito di una scoss ... corrieredellacalabria.it

Terremoto di magnitudo 5.1: scossa avvertita in tutta la Calabria e anche in Sicilia Un terremoto di magnitudo ML 5.1 ha colpito la Costa Calabra sud orientale, nel Reggino, svegliando la popolazione nelle prime ore del mattino e generando attimi di forte paur - facebook.com facebook

ULTIM'ORA L'epicentro in mare, a circa 17 chilometri da Brancaleone, nel Reggino x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.