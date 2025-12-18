I carabinieri recuperano un iPhone rubato | denunciata 46enne
I carabinieri di Biancavilla hanno individuato e denunciato una donna di 46 anni responsabile di un furto in abitazione. L’intervento ha portato al recupero di un iPhone rubato, restituendo così la refurtiva al legittimo proprietario. Un’operazione che dimostra l’efficacia delle attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine sul territorio.
I carabinieri della stazione di Biancavilla hanno individuato l’autrice di un furto in abitazione, recuperandone la refurtiva. L’episodio era stato denunciato da un 37enne residente a Paternò, il quale aveva segnalato il furto del proprio smartphone, avvenuto nella sua abitazione intorno alle 18. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
