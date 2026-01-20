Fondi ad Hamas tre scarcerati Ma Hannoun rimane in galera

Tre persone sono state rimesse in libertà in seguito alla decisione del Riesame di sbloccare i fondi destinati ad Hamas, mentre Mohammad Hannoun, architetto e attivista palestinese, resta in carcere a Terni. I legali di Hannoun, accusato di aver finanziato Hamas attraverso le associazioni benefiche da lui gestite, annunciano un ricorso in Cassazione. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche legate al sostegno alle organizzazioni terroristiche e alle indagini italiane sul tema.

Delusi dal Riesame i legali dell’architetto, che promettono battaglia in Cassazione. Rimarrà nel carcere di Terni Mohammad Hannoun, l’architetto attivista palestinese accusato di aver finanziato Hamas, l’organizzazione terroristica responsabile della strage del 7 ottobre, attraverso le associazioni benefiche che controllava e indicato dalla Procura antiterrorismo di Genova come vertice della cellula italiana dell’organizzazione. Lo hanno deciso ieri i giudici del Tribunale del Riesame, Marina Orsini, Luisa Camposaragna e Paola Calderan (che depositeranno le motivazioni tra 30 giorni), chiamati a pronunciarsi sulle misure cautelari eseguite il 27 dicembre scorso su ordine del gip Silvia Carpanini. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fondi ad Hamas, tre scarcerati. Ma Hannoun rimane in galera Fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun resta in carcere: tornano in libertà altri tre indagatiMohammad Hannoun, accusato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni benefiche e di dirigere la cellula italiana dell’organizzazione, rimane in carcere. Fondi ad Hamas in Italia, Hannoun resta in carcere ma Riesame libera 3 indagatiIl tribunale del Riesame di Genova ha disposto la scarcerazione di tre indagati coinvolti nell’indagine sui fondi ad Hamas in Italia, mentre Hannoun resta in carcere. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Fondi ad Hamas: Hannoun resta in carcere, scarcerati tre degli arrestati - Resta in carcere Mohammad Hannoun, l'architetto e attivista palestinese accusato di essere finanziatore di Hamas attraverso le sue associazioni benefiche e di essere il vertice della cellula italiana ... msn.com

Resta in carcere Mohammad Hannoun, 63 anni, in Italia dal 1983, accusato di finanziare Hamas attraverso le raccolte fondi benefiche dell'Associazione Benefica di Solidarieta' con il Popolo Palestinese (Abspp), fondata nel 1994 dallo stesso sessantatreenne - facebook.com facebook

Fondi Hamas, difesa 'scarcerato Al Salahat, errori su intercettazioni'. Dai brogliacci sarebbero stati trascritti nomi in modo non corretto #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.