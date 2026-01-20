fondazione teatro due nuovi membri del cda

L’amministrazione comunale ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Borgatti, riducendo i membri e confermando Giorgio Zecchi come presidente. Questa scelta mira a garantire una gestione più efficace e diretta dell’ente culturale locale, mantenendo un equilibrio tra esperienza e rinnovamento. La decisione si inserisce nell’ambito di un processo di ottimizzazione delle risorse e di valorizzazione delle attività teatrali della comunità.

L’amministrazione comunale ha rinnovato le cariche del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Borgatti dimezzando i membri e riconfermando Giorgio Zecchi nel ruolo di presidente. Entreranno a far parte del Cda due nuove figure conosciute e stimate nel territorio centese e non solo: Bernardo Balboni, professore associato dell’Università di Modena e Reggio Emilia nel settore dell’economia e gestione delle imprese, e di Vanina Picariello, professionista con una consolidata esperienza, attiva da tanti anni nel campo della tutela della proprietà intellettuale, in particolare nella gestione dei marchi italiani con l’Uibm (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), alla società Mondial Marchi e già vicesindaca di Cento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

