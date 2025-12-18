Molestie gli allievi del corso di Alta Formazione del Teatro Due entrano in sciopero | La posizione del Cda non ci rappresenta

Gli allievi del corso di Alta Formazione del Teatro Due di Parma scendono in sciopero, contestando la posizione ufficiale della Fondazione in merito alle recenti accuse di molestie. La protesta nasce dalla percezione di una mancata rappresentanza e di risposte insoddisfacenti da parte del Cda, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni di una comunità che chiede trasparenza e rispetto.

