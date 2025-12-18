Molestie gli allievi del corso di Alta Formazione del Teatro Due entrano in sciopero | La posizione del Cda non ci rappresenta
Gli allievi del corso di Alta Formazione del Teatro Due di Parma scendono in sciopero, contestando la posizione ufficiale della Fondazione in merito alle recenti accuse di molestie. La protesta nasce dalla percezione di una mancata rappresentanza e di risposte insoddisfacenti da parte del Cda, evidenziando le tensioni e le preoccupazioni di una comunità che chiede trasparenza e rispetto.
Le allieve e gli allievi del corso di Alta Formazione per il Teatro ‘Casa degli Artisti’, che opera all'interno del Fondazione Teatro Due di Parma, entrano in sciopero e criticano la presa di posizione ufficiale della Fondazione dopo la vicenda delle molestie alle attrici. Dopo la pubblicazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Gli allievi del corso Ots del Cedifop sabato in azione per ripulire il mare della Cala
Leggi anche: Genoa, la presa di posizione del club dopo gli scontri nel corso del pre partita contro l’Inter: la nota ufficiale
Molestie sessuali a teatro. Parma dopo la sentenza.
Molestie alle attrici, la Casa delle Donne: "Teatro Due, ecco perché pretendiamo la sostituzione della direzione" - Dopo la nota del Teatro Due di Parma sul caso delle molestie alle attrici, in seguito alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Parma, la Casa delle Donne - parmatoday.it
L'Aquila, «molestie a una giovane allieva». Indagato un capitano della Finanza: è già stato trasferito - Su «Radio Scarpa», in gergo il passaparola non tracciabile capace di diffondersi in un attimo anche in una caserma, la notizia ha cominciato a circolare qualche settimana fa. roma.corriere.it
La favola di Natale per eccellenza, le meravigliose note di Cajkovskij e la coreografia di Frédéric Olivieri! Stasera ci siamo concessi Lo Schiaccianoci al Teatro Strehler, interpretato dai giovani allievi e allieve del Teatro Alla Scala. Una magia in danza. Propo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.