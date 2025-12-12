Due nuovi soci per Fondazione Anthem | Fondazione Bruno Kessler e Dmf Pharma Foodar

L'Assemblea Generale di Fondazione Anthem ha approvato l'ingresso di due nuovi soci, Fondazione Bruno Kessler e Dmf Pharma Foodar Bergamo, rafforzando così la governance e le iniziative della fondazione nel settore delle tecnologie avanzate per la medicina centrata sull'uomo.

Bergamo. L'Assemblea Generale di Fondazione Anthem – Advanced Technologies for Human-centEred Medicine, nella seduta del 11 dicembre 2025, ha deliberato – su proposta del Consiglio di Amministrazione – l'ingresso di due nuovi Soci nella governance della Fondazione. Entrano a far parte dell'Assemblea: Fondazione Bruno Kessler e Dmf Pharma Foodar S.r.l. Due nuove realtà che – da un lato grazie alla conoscenza delle dinamiche di mercato e dall'altro all'impegno nella ricerca – condividono la missione di ANTHEM nel promuovere studi scientifici e innovazione tecnologica a servizio della salute. Con questi ingressi, l'Assemblea Generale di Fondazione Anthem si compone da oggi di 22 Soci:

