Iran la rivoluzione delle donne contro il regime | il trend con la foto di Khamenei in fiamme per accendersi una sigaretta

In Iran, le donne continuano a sfidare il regime, come testimonia la recente immagine di Khamenei in fiamme. In poco più di una settimana del 2026, eventi globali stanno ridefinendo gli equilibri geopolitici, dal Venezuela alle tensioni tra Stati Uniti e Groenlandia. Questi sviluppi evidenziano un quadro internazionale in rapido mutamento, segnato da proteste e sfide ai regimi consolidati.

Nuove massicce proteste in Iran: bloccato internet nel Paese. A Teheran cori contro Khamenei e palazzi governativi in fiamme - Nuove massicce proteste si sono registrate nella notte in Iran dopo gli appelli del principe in esilio, Reza Pahlavi, mentre i manifestanti in molte città del Paese chiedono con sempre più fo ... ildolomiti.it

Iran, una donna ferita durante le proteste diventa virale: “non ho paura, sono morta da 47 anni” | VIDEO - Continuano gli scontri fra i manifestanti e le forze dell’ordine nelle principali città del Paese. strettoweb.com

Forse ai media mainstream non interessa, ma in #Iran è in atto una rivoluzione di milioni di iraniani che intendono liberarsi della Repubblica islamica. Un evento epocale di portata globale, non solo rivoluzionario per il Medio Oriente. Qui, ora dopo ora, la stia x.com

+++ NOTIZIE DALL'IRAN! +++ Questa è Teheran, adesso! Una folla enorme occupa il centro. #Iran #Teheran #rivoluzione Ps: per sostenerci tap sul link in bio - facebook.com facebook

