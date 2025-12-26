Rifiuti abbandonati in via del Trionfo
Buongiorno, scrivo perché in via del Trionfo, all'incrocio con via Amerigo Vespucci, ormai i bidoni della spazzatura si trovano sempre in queste condizioni, come si vede in foto. Pago 400 euro di tari ogni anno per questo risultato. Per poi parlare degli spacciatori che girano sempre in zona, dei. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Bobine di fibra e rifiuti nel parco abbandonati: in Brianza è (ancora) emergenza rifiuti
Leggi anche: Rifiuti abbandonati a Qualiano: via Falcone di nuovo vittima del “sacchetto selvaggio”
Rifiuti abbandonati in via del Trionfo - Buongiorno, scrivo perché in via del Trionfo, all'incrocio con via Amerigo Vespucci, ormai i bidoni della spazzatura si trovano sempre in queste condizioni, come si vede in foto. arezzonotizie.it
Rick Sanchez in the 40k Universe . AI Audiobook
Sabato 27 dicembre, alle ore 18 presso l’ex Palazzo di città, il festival ospiterà EcoVia, startup innovativa che utilizza Intelligenza Artificiale e geolocalizzazione per segnalare e gestire i rifiuti abbandonati in tempo reale - facebook.com facebook
#Monzanews #igieneurbana Gli agenti del nucleo di Polizia Ambientale sono riusciti nuovamente ad individuare i responsabili di ulteriori abbandoni illeciti di rifiuti, questa volta nel quartiere #Cederna. Le telecamere di sorveglianza hanno, infatti, registrato du x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.