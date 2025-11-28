Neanche ci fosse Totò Riina! Famiglia nel bosco la furia di Salvini
Nel pieno di un clima politico già teso, la serata di giovedì 27 novembre ha visto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini tornare al centro del dibattito con un intervento molto duro nel programma Ore 14 sera su Rai 2. Alla vigilia dello sciopero generale, il leader della Lega ha scelto di concentrarsi sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, un caso che negli ultimi giorni ha suscitato polemiche e divisioni. Con toni accesi e un atteggiamento fortemente critico, il ministro ha contestato in modo diretto il ruolo dei servizi sociali e del tribunale dei minorenni che ha disposto l’allontanamento di tre bambini dalla loro abitazione in un’area boschiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
