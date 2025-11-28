Neanche ci fosse Totò Riina! Famiglia nel bosco la furia di Salvini

Thesocialpost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno di un clima politico già teso, la serata di giovedì 27 novembre ha visto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini tornare al centro del dibattito con un intervento molto duro nel programma Ore 14 sera su Rai 2. Alla vigilia dello sciopero generale, il leader della Lega ha scelto di concentrarsi sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco, un caso che negli ultimi giorni ha suscitato polemiche e divisioni. Con toni accesi e un atteggiamento fortemente critico, il ministro ha contestato in modo diretto il ruolo dei servizi sociali e del tribunale dei minorenni che ha disposto l’allontanamento di tre bambini dalla loro abitazione in un’area boschiva. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

neanche ci fosse tot242 riina famiglia nel bosco la furia di salvini

© Thesocialpost.it - “Neanche ci fosse Totò Riina!”. Famiglia nel bosco, la furia di Salvini

Contenuti che potrebbero interessarti

La famiglia di Totò Riina che non lo ha mai rinnegato - Quattro figli e una moglie, Ninetta Bagarella, che non lo ha mai abbandonato dividendo con lui anche parte della latitanza Ninetta, Concetta, Giovanni, Giuseppe e Lucia. Riporta panorama.it

Riina: Facebook si scusa con la famiglia - Facebook ha chiesto scusa alla famiglia del "capo dei capi" Totò Riina per aver rimosso messaggi di condoglianze postate sul social dopo la morte del boss mafioso. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Fosse Tot242 Riina Famiglia