Firenze Enrico Brignano in scena con ‘I 7 Re di Roma’

Dal 22 al 25 gennaio, il teatro Verdi di Firenze ospita Enrico Brignano con lo spettacolo ‘I 7 Re di Roma’. Un’occasione per assistere a una rappresentazione che unisce umorismo e riflessione, interpretata dall’attore romano. La rappresentazione si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo al pubblico un momento di intrattenimento e approfondimento sulla storia e la cultura romana.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Enrico Brignano porta in scena 'I 7 Re di Roma' dal 22 al 25 gennaio al teatro Verdi. Le musiche sono di Nicola Piovani. La leggenda musicale I 7 Re di Roma fu resa celebre nella versione originale da Gigi Proietti. A distanza di 35 anni, Enrico Brignano ripropone questo grande classico, con un adattamento che coniuga fedeltà e attualità, restituendo un racconto fruibile anche al pubblico contemporaneo, abituato a ritmi e linguaggi diversi. Insieme ad una compagnia corale brillante e dinamica, Brignano interpreta i sette mitici sovrani all'origine della fondazione di Roma, in un susseguirsi travolgente di travestimenti, canto e recitazione.

