Enrico Brignano torna all’Europauditorium con ’I 7 Re di Roma’

Enrico Brignano torna all’Europauditorium con la sua commedia musicale ’I 7 Re di Roma’. Dopo il grande riscontro della scorsa stagione, con 130.000 spettatori e repliche sold-out, l’attore riprende il tour che lo porterà a Brescia fino al 6 gennaio. Un appuntamento per gli amanti del teatro e della comicità, in un contesto che unisce intrattenimento e cultura, rispettando le tradizionali atmosfere dell’evento.

Dopo il successo della scorsa stagione (130.000 spettatori, 83 repliche sold-out), riprende il tour teatrale della commedia musicale ’I 7 Re di Roma’ con Enrico Brignano, che farà tappa all’ Europauditorium da oggi fino al 6 gennaio. Uno show che vede il protagonista mattatore assoluto tra recitazione, canto e trasformismo per una prova d’attore totale. "È il mio spettacolo del cuore – racconta infatti Brignano – Una sfida artistica immensa, un omaggio alla mia città, ai miei maestri e alla passione per il teatro". La fortunata commedia musicale infatti è scritta da Gigi Magni e musicata da Nicola Piovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

