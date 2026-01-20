Filippo Reale nuova presentazione ufficiale ai tifosi dell’US Avellino 1912
Giovedì 22 alle 18:00, presso lo Store Ufficiale dell’U.S. Avellino 1912, si svolgerà la presentazione ufficiale di Filippo Reale, nuovo membro della squadra. L'evento offre l’occasione ai tifosi di conoscere ufficialmente il calciatore e di condividere questo momento di avvicinamento alla stagione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.
VIDEO/ Avellino, ecco Filippo Reale: arriva in prestito dalla RomaFilippo Reale si unisce all’Avellino, proveniente in prestito dalla Roma.
Filippo #REALE #Roma #Avellino (prêt) Revenu de prêt de la Juve Stabia, le jeune défenseur est de nouveau prêté en Serie B. x.com
@filippo._reale in prestito all’Avellino dalla Roma. L’Avellino annuncia ufficialmente l’arrivo di Filippo Reale, difensore classe 2006, in prestito dalla Roma fino al 30 giugno 2026. Dopo aver trascorso la prima parte della stagione in Serie B con la Juve Stabia, facebook
