Filippo Reale nuova presentazione ufficiale ai tifosi dell’US Avellino 1912

Da avellinotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 22 alle 18:00, presso lo Store Ufficiale dell’U.S. Avellino 1912, si svolgerà la presentazione ufficiale di Filippo Reale, nuovo membro della squadra. L'evento offre l’occasione ai tifosi di conoscere ufficialmente il calciatore e di condividere questo momento di avvicinamento alla stagione. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Giovedì 22, alle ore 18:00, presso lo Store Ufficiale dell'U.S. Avellino 1912, si terrà la presentazione ufficiale di Filippo Reale. L'appuntamento è fissato in Via Cannaviello 25, ad Avellino.Intervista, foto e autografi: tutte le iniziative previste per i tifosi

