U S Avellino 1912 Filippo Reale in prestito dalla Roma
L’U.S. Avellino 1912 annuncia l’ingaggio temporaneo di Filippo Reale, calciatore proveniente dall’A.S. Roma. La società ha concluso un accordo di prestito volto a rafforzare la rosa per la stagione in corso. Reale, centrocampista, si unisce al team con l’obiettivo di contribuire alle sfide del campionato.
L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dall’A.S. Roma, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Reale.Nato a Roma il 24 febbraio 2006 il nuovo difensore biancoverde è cresciuto nel club capitolino.Dopo la lunga trafila nel settore giovanile. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
