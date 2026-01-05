VIDEO Avellino ecco Filippo Reale | arriva in prestito dalla Roma
Filippo Reale si unisce all’Avellino, proveniente in prestito dalla Roma. Il calciatore è arrivato in serata, con atteggiamento discreto ma determinato, pronto a inserirsi nel nuovo contesto. Questa operazione rafforza la rosa della squadra, offrendo nuove possibilità di crescita e rendimento. Di seguito, i dettagli sul trasferimento e le prime impressioni del giovane talento.
Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato in serata, in punta di piedi ma con entusiasmo, il nuovo rinforzo dell’ Avellino. I lupi puntano su Filippo Reale, difensore mancino classe 2006, che vestirà il biancoverde dopo il trasferimento in prestito secco e a titolo gratuito dall’ AS Roma. Il giovane centrale rientra al club capitolino dopo aver disputato la prima parte di stagione in prestito alla Juve Stabia, con cui ha collezionato tre presenze ufficiali. Ora la scelta di restare in Serie B e di mettersi alla prova con l’Avellino, dove avrà l’opportunità di crescere e misurarsi con il calcio dei professionisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
