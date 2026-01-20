Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Nel quadro dei tre giorni di mobilitazione nazionale di Forza Italia (23, 24 e 25 gennaio), dedicati all'anniversario della storica discesa in campo del fondatore e presidente del partito, Silvio Berlusconi, si terrà a Napoli l'iniziativa “Valori. Più libertà, più dignità”, in programma venerdì 23 gennaio, alle ore 17.30, presso l'Hotel Continental – via Partenope, 38. Parteciperà il ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. L'appuntamento rappresenta un momento di riflessione politica e culturale sui valori fondanti del messaggio di Silvio Berlusconi agli italiani – libertà, dignità, solidarietà, giustizia e crescita –, che continuano a ispirare l'azione di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fi: il 23 gennaio a Napoli 'Valori. Più libertà, più dignità', chiude Tajani

