Napoli | Silvestro FI Melito merita una primavera di libertà e dignità appello alle forze sane della città

Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro lancia un appello a una coalizione civica e responsabile in vista delle elezioni, definendole decisive per il riscatto morale e amministrativo di Melito dopo lo scioglimento per camorra.. “La prossima tornata elettorale a Melito non sarà una semplice conta di voti, ma un vero e proprio spartiacque per il futuro della città. Essere l’unico Comune chiamato alle urne dopo uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche ci pone davanti a una responsabilità storica che non possiamo e non dobbiamo ignorare”. Lo dichiara Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

