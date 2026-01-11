D’Agostino | Valori attualità del messaggio di Berlusconi a Napoli il 23 gennaio

Il messaggio di Silvio Berlusconi a Napoli il 23 gennaio sottolinea l’importanza dei valori liberali e del servizio alla comunità. La sua visione si concentra sulla vicinanza alle persone, sulla tutela delle imprese e sulla capacità di tradurre principi fondamentali in azioni concrete. Un richiamo alla continuità di un impegno volto a promuovere lo sviluppo e il benessere del territorio, attraverso un approccio pragmatico e centrato sui bisogni reali.

Napoli, 11 gen – “Silvio Berlusconi ci ha insegnato che la politica è servizio, è vicinanza concreta alle persone, è capacità di tradurre i valori liberali in risposte tangibili per chi lavora e per chi fa impresa. Un insegnamento che non appartiene al passato, ma che ancora illumina il presente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

