D’Agostino | Valori attualità del messaggio di Berlusconi a Napoli il 23 gennaio
Il messaggio di Silvio Berlusconi a Napoli il 23 gennaio sottolinea l’importanza dei valori liberali e del servizio alla comunità. La sua visione si concentra sulla vicinanza alle persone, sulla tutela delle imprese e sulla capacità di tradurre principi fondamentali in azioni concrete. Un richiamo alla continuità di un impegno volto a promuovere lo sviluppo e il benessere del territorio, attraverso un approccio pragmatico e centrato sui bisogni reali.
Napoli, 11 gen – “Silvio Berlusconi ci ha insegnato che la politica è servizio, è vicinanza concreta alle persone, è capacità di tradurre i valori liberali in risposte tangibili per chi lavora e per chi fa impresa. Un insegnamento che non appartiene al passato, ma che ancora illumina il presente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Miretti Napoli, l’ipotesi potrebbe tornare d’attualità a gennaio! Le ultimissime sul futuro del centrocampista della Juve
Leggi anche: La grande attualità del messaggio di Mimmo Rotella: a Milano la mostra dedicata all'artista calabrese
NEL SEGNO DI AGOSTINO, 37 ANNI DOPO Non c’è giorno in cui la sua lezione e i suoi valori non orientano la nostra rotta. Perché la lunga storia di mare che vi raccontiamo è iniziata esattamente con lui, grazie alla sua visionaria e appassionata intraprende - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.