Il match tra Feyenoord e Sturm Graz, in programma giovedì alle 18:45 al De Kuip, chiude la settima giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre, entrambe in difficoltà, si affrontano in una partita decisiva per la qualificazione. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per analizzare al meglio questa sfida.

Nel programma della 7a giornata della fase del girone unico in Europa League c’è anche la partita tra Feyenoord e Sturm Graz, due squadre in grande crisi, che si affrontano giovedì al De Kuip. Il Feyenoord è in caduta libera ed è reduce dal ko per 3-4 nel derby contro lo Sparta Rotterdam, che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Sturm Graz (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Sturm Graz-Nottingham Forest (Europa League, 06-11-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Sturm Graz-Stella Rossa (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiL'anticipo della sesta giornata di Europa League vede lo Sturm Graz impegnato in casa contro la Stella Rossa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Europa League: programma settima giornata; Feyenoord Rotterdam - SK Sturm Graz Pronostico e confronto quote 22.01.2026; Pronostico Feyenoord-Sturm Graz 22 Gennaio: serve solo vincere.

Pronostico Feyenoord vs Sturm Graz – 22 Gennaio 2026Il pronostico Feyenoord - Sturm Graz delinea una sfida interessante di UEFA Europa League, in programma il 22 Gennaio 2026 alle 18:45 al De Kuip. Due club con ... news-sports.it

Pronostico Feyenoord-Sturm Graz: è nata una stellaFeyenoord-Sturm Graz è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League: diretta tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it

Lo Sturm Graz ha presentato una nuova maglietta contro la violenza sulle donne. Il club austriaco la indosserà giovedì nella trasferta di Europa League contro il Feyenoord. x.com