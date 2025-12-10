Sturm Graz-Stella Rossa Europa League 11-12-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
L'anticipo della sesta giornata di Europa League vede lo Sturm Graz impegnato in casa contro la Stella Rossa. La sfida, in programma il 12 novembre 2025 alle ore 18:45, rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni nella corsa alla qualificazione alle fasi finali della competizione.
Sesta giornata della fase a gironi di Europa League e lo Sturm Graz di Saumel cerca punti per entrare nelle 24 qualificate in casa contro la Stella Rossa. Gli Stuermer non se la stanno passando benissimo su tutti i fronti eppure sono ancora in piena lotta per la vetta della Bundesliga a poca distanza dal Salisburgo capolista. In Europa i 4 punti fatti sono tutti frutto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Primi punti per Stella Rossa e Sturm Graz: la classifica aggiornata di Champions - Primi tre punti in classifica per la Stella Rossa, grazie all'incredibile vittoria contro lo Stoccarda per 5- Secondo tuttomercatoweb.com
