Festa di San Sebastiano rinviata ad Acireale e Maniace

La festa di San Sebastiano ad Acireale e Maniace è stata ufficialmente rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nelle prossime settimane. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti e il buon svolgimento delle celebrazioni. Restano confermate le date alternative e gli aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente alle comunità interessate.

La festa di San Sebastiano ad Acireale è stata rinviata a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste in questi giorni. La Protezione civile regionale ha diramato lo stato di attenzione di colore rosso, il livello massimo, che ha portato all'adozione di un'ordinanza sindacale di rinvio.

