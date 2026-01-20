Fermato con un grosso machete e rilasciato Pressi e Trevisi d' accordo | Intervenga il Parlamento

Il 13 gennaio nei pressi di Verona Porta Nuova, un uomo egiziano di 28 anni è stato arrestato con un machete, ma successivamente rilasciato. La vicenda ha suscitato un dibattito tra Pressi e Trevisi, che hanno concordato sulla necessità di un intervento del Parlamento. La vicenda evidenzia le tensioni e le questioni di sicurezza legate alla gestione delle situazioni di emergenza e alla normativa vigente.

Il caso accaduto il 13 gennaio nei pressi della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, che ha visto un 28enne egiziano arrestato dal personale della questura di Verona, sembra essere riuscito a mettere d'accordo un esponente della Lega e uno del Partito Democratico.Quella sera, l'uomo era.

