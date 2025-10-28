Fermato dalla polizia a spasso per il centro con ascia e machete

La Polizia di stato di Caserta, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati, ha denunciato un uomo, di nazionalità marocchina, ritenuto responsabile di porto abusivo di armi in luogo pubblico. In particolare, gli agenti del commissariato di Pubblica.

