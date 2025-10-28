CERVINO (Caserta), 28 OTTOBRE 2025 – Girava per strada in evidente stato di alterazione, armato di un’ascia e di un machete, creando allarme tra i residenti. È accaduto a Cervino, nel Casertano, dove la Polizia ha denunciato un uomo di origine marocchina per porto abusivo di armi in luogo pubblico. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Maddaloni, allertati da alcuni cittadini spaventati dalla presenza dell’uomo armato. Alla vista della pattuglia, lo straniero ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato e perquisito. Con sé aveva un’ascia con manico di legno e un machete in metallo, entrambi sequestrati. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Uomo con ascia e machete fermato a Cervino, denunciato