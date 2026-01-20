federica torzullo uccisa con 23 coltellate ustioni sul volto e gamba amputata usata anche la benna scavatrice

L’autopsia di Federica Torzullo, uccisa a Anguillara Sabazia, ha confermato la violenza estrema con 23 coltellate, ustioni sul volto e amputazione di una gamba, oltre all’uso di una benna-scavatrice. La 41enne è stata vittima di un femminicidio, come già annunciato dal procuratore di Civitavecchia, evidenziando la brutalità del delitto.

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo, la 41enne vittima di femminicidio a Anguillara Sabazia, ha rivelato la brutalità del delitto come era stato già spiegato dal procuratore capo di Civitavecchia. Secondo quanto emerso, la donna è stata colpita con 23 coltellate, di cui 4 sulle mani, segno di tentativi di difesa, mentre le restanti 19 ferite l’hanno raggiunta tra collo e volto. Le ferite sono state infette con una violenza tale che la morte della donna è apparsa rapida e terribile. Gli inquirenti avevano parlato di “molta cattiveria” e di un doppio tentativo di Claudio Carlomagno, il marito in stato di fermo per il delitto, di fare a pezzi il cadavere e di dargli fuoco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Femminicidio Torzullo, l’autopsia: Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistraÈ stata effettuata presso l’Istituto di Medicina Legale della Sapienza di Roma l’autopsia su Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia trovata senza vita dopo giorni di ricerche.

Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra.

