Federica Torzullo l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno | Come viveva ad Anguillara

Federica Torzullo, scomparsa il 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, rappresenta l’oggetto di un’indagine in corso sulla sua morte. Oggi si approfondiscono aspetti della sua vita con il marito Claudio Carlomagno, cercando di chiarire le circostanze di questa vicenda. La notizia segna un passaggio importante nell’inchiesta, che mira a fare luce su un episodio ancora avvolto da mistero.

La giornata di oggi segna un nuovo passaggio decisivo nell’inchiesta sulla morte di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata senza vita domenica scorsa ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Nel pomeriggio è infatti prevista l’autopsia sul corpo della donna, un accertamento che dovrà chiarire in modo definitivo cause e modalità del decesso. Parallelamente, l’attenzione degli inquirenti resta concentrata sulle prossime tappe giudiziarie, con l’udienza di convalida del fermo del marito, Claudio Agostino Carlomagno, che si terrà nei prossimi giorni. A lui la Procura contesta i reati di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Federica Torzullo, l’ultima scoperta sul marito Claudio Carlomagno: “Come viveva a Anguillara”Federica Torzullo, scomparsa lo scorso 8 gennaio e ritrovata ad Anguillara Sabazia, è al centro di un’indagine che si approfondisce con nuove testimonianze sul marito Claudio Carlomagno.

Federica Torzullo, l’ultima scoperta choc sul marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo, 41 anni, è stata trovata senza vita ad Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano.

