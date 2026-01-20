Federica Torzullo cosa ha scatenato la furia omicida del marito Claudio | l’ipotesi sul movente choc

La Procura di Civitavecchia ha aggiornato le accuse contro Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, contestandogli ora il reato di femminicidio. La modifica rappresenta un passo importante nell’indagine, che cerca di chiarire le cause e il movente dell’omicidio. Di seguito, analizziamo gli ultimi sviluppi e le ipotesi emerse sul motivo che avrebbe scatenato la violenza.

La Procura di Civitavecchia ha modificato il quadro accusatorio nei confronti di Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, disponendo la contestazione del nuovo reato di femminicidio secondo quanto riporta Ansa. La vittima, 41 anni, era stata rinvenuta senza vita ad Anguillara Sabazia, sepolta in un canneto situato dietro l’azienda di movimento terra riconducibile al coniuge. Il cambiamento di imputazione, che si aggiunge alla già esistente accusa di occultamento di cadavere, deriva dagli esiti delle indagini svolte finora e comporta un aggravamento rilevante della posizione giudiziaria dell’indagato. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Federica Torzullo, il marito Claudio Carlomagno interrogato: cosa non torna sul movente, l'arma non trovata e l'omicidio.Federica Torzullo è stata vittima di un omicidio al centro di un’indagine che coinvolge il marito, Claudio Carlomagno.

