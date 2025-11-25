?Il ddl femminicidio è legge | la Camera lo approva all' unanimità Odio possesso discriminazione | cosa dice il nuovo testo

Leggo.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Il provvedimento che quest'estate anche al Senato aveva incassato un via. 🔗 Leggi su Leggo.it

il ddl femminicidio 232 legge la camera lo approva all unanimit224 odio possesso discriminazione cosa dice il nuovo testo

© Leggo.it - ?Il ddl femminicidio è legge: la Camera lo approva all'unanimità. Odio, possesso, discriminazione: cosa dice il nuovo testo

Scopri altri approfondimenti

ddl femminicidio 232 leggeIl ddl femminicidio &#232; legge: la Camera lo approva all'unanimità. Odio, possesso, discriminazione: cosa dice il testo - La Camera dei deputati ha approvato all'unanimità il ddl femminicidio che, in questo modo, diventa legge. Si legge su leggo.it

ddl femminicidio 232 leggeDdl femminicidio &#232; legge: c'è il sì della Camera. Scontro in commissione sulla norma del consenso - Le opposizioni hanno abbandonato la commissione Giustizia del Senato che ha avviato l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale, che contiene la norma sul consenso delle donne ... Secondo ilmessaggero.it

ddl femminicidio 232 leggeFEMMINICIDIO E' LEGGE, - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il femminicidio diventa legge nel nostro Paese. Da 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Ddl Femminicidio 232 Legge